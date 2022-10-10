Apartmanın 10'uncu katında yangın paniği - Son Dakika
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Apartmanın 10'uncu katında yangın paniği

10.10.2022 14:44

Apartmanın 10'uncu katında yangın paniği Adana'da bir apartmanın 10. katında yangın çıkınca vatandaşlar dama çıkıp kendilerini kurtarırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü Adana'da bir apartmanın 10.

Apartmanın 10'uncu katında yangın paniği

Adana'da bir apartmanın 10. katında yangın çıkınca vatandaşlar dama çıkıp kendilerini kurtarırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü

ADANA - Adana'da bir apartmanın 10. katında yangın çıkınca vatandaşlar dama çıkıp kendilerini kurtarırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın 10. katında öğlen saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede apartman dairesinin her tarafına sardı. Daire sakinleri ile alt ve üst katta oturanlar dama çıkarak kendilerini kurtardı. Bu arada, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın 10'uncu katında yangın paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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