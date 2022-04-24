Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü

24.04.2022 16:17
Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Hüseyin Çelik (55) yaşadığı apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Hüseyin Çelik (55) yaşadığı apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanda yaşayan Hüseyin Çelik, henüz bilinmeyen nedenle 2'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Gürültüyle dışarı çıkanlar tarafından yerde kanlar içerisinde bulunan Çelik, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüseyin Çelik'in cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.


YORUMLAR
500

Hüseyin Çelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement