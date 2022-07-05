Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Serkan K. (40) isimli kişi apartmanın 3. katından düştü. Olay üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serkan K.'nin engelli olduğu ileri sürüldü. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kadıköy, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Apartmanın 3. katından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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