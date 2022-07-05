Apartmanın 3. katından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Apartmanın 3. katından düşen kişi hayatını kaybetti

05.07.2022 14:31
Apartmanın 3. katından düşen kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3. kattan düşen engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3. kattan düşen engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Serkan K. (40) isimli kişi apartmanın 3. katından düştü. Olay üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serkan K.'nin engelli olduğu ileri sürüldü. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kadıköy, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın 3. katından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanın 3. katından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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