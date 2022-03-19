Apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek öldü - Son Dakika
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Apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek öldü

19.03.2022 15:22
Apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek öldü

Erzincan'da annesi ev işleriyle uğraşırken apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Erzincan'da annesi ev işleriyle uğraşırken apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Erzincan merkez Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın 3'ncü katında oturan Özyürek ailesinin çocuklarından 2 yaşındaki Liya, annesi ev işleriyle uğraşırken açık bulunan pencereden aşağı düştü.

Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Liya, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Liya Özyürek bugün öğle namazını müteakip Camii Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ERZİNCAN

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Cumhuriyet, Erzincan, Liya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın 3'ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek öldü - Son Dakika


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