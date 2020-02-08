Apartmanın 3'üncü katındaki balkondan atlayan kadın, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmanın 3'üncü katındaki balkondan atlayan kadın, öldü - Son Dakika

Apartmanın 3'üncü katındaki balkondan atlayan kadın, öldü

6 saat önce

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş. (36), kendini apartmanın 3'üncü katından atarak yaşamına son verdi.

Apartmanın 3'üncü katındaki balkondan atlayan kadın, öldü, System.String[]

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş. (36), kendini apartmanın 3'üncü katından atarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Ertürk Caddesi Prestij Sitesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş., apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonundan kendini attı. Yeliz Ş.'nin düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yeliz Ş., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeliz Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeliz Ş.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.


Karşıyaka, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
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