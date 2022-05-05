Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı - Son Dakika
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Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı

05.05.2022 12:39

Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı Kocaeli'de 5 katlı apartmanın 4. katı alevlere teslim oldu.

Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 5 katlı apartmanın 4. katı alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Gölcük ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.'ya ait 4. katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan anne ve oğlu, panikle dışarıya çıkarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı
Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı
Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı
Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı
Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı
Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı
Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı
Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de apartmanın 4'üncü katı alev alev yandı - Son Dakika
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