Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Öldü
38 dakika önce
Konya'da apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Konya
'da apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Merkez Selçuklu
ilçesi Kerkük
Caddesi'nde bir apartmanın 4. katında ikamet eden Müberra Aşcı (63), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden zemine düştü.
Çevredekiler, 112 Acil Servis
ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aşcı'nın cesedi Konya Numune Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:51 Kaynak: AA
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