Son Dakika Haberleri: Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı

Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı

57 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katından beton zemine düşen kadın yaralandı.

Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katından beton zemine düşen kadın yaralandı.

Olay, Erenler ilçesi Merkez Mahallesi 1047 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 4. katında oturan D.Ç. isimli kadın dairenin kapısı kilitli olduğu iddiası üzerine balkondan apartman koridorundaki açık olan pencereye geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kadın, apartman giriş kapısı üzerindeki beton zemine düştü. Ağır yaralanan kadını komşularının görmesi sonrasında durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden kurtarılan kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılması sonrası ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: İHA

Sakarya, Erenler, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Muhtar, Aracının İçinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı

Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:43:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]