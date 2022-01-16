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Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

16.01.2022 17:26

Son dakika haberler... Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti Antalya'da bir apartmanın 4. katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın 4. katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315. Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında annesi ve anneannesi ile beraber yaşayan Yakup E. bir anda sinirlenerek evdeki bazı eşyaları kırdı. Daha sonra balkona çıkan genç, aşağı atlamak istedi. Bu sırada ailesi tarafından tutulan genç, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan genç, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden gencin cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan şahsın düşme anları ise diğer sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların çığlıkları ve gencin düşme anları yer alıyor. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise sağa sola kaçıyor.

Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

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Muratpaşa, gençlik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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