Apartmanın 4'üncü katından düşen genç kız, öldü - Son Dakika

ISPARTA'da kaldığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinin 4'üncü katından beton zemine düşen Kadriye A. (15) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde yaşandı. Kadriye A., kaldığı sevgi evinin 4'üncü katından dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.Kadriye A.'nın cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.