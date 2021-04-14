APARTMANIN 5'İNCİ KATINDAKİ BALKONDAN DÜŞEN YUSUF, AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Yusuf H. (5), beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Osmaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki 5 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Yusuf H., iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yusuf, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilin sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.