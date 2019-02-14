Apartmanın 6'ncı Katında Yangın
23 dakika önce
HATAY'da bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HATAY'da bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 kişi, dumandan etkilendi. Merkez Defne
ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında bulunan İbrahim Binici
'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
erlerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Apartman sakinlerinin gözyaşlarıyla izlediği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:14 Kaynak: DHA
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