Son Dakika Haberleri: Apartmanın 6'ncı katından düşen çocuk öldü

Apartmanın 6'ncı katından düşen çocuk öldü

2 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Apartmanın 6'ncı katından düşen çocuk öldü, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kepez Mahallesi'nde 6. katta bulunan evinin penceresinden sarkan 2 yaşındaki Ali Çelik, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:52 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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