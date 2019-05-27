Apartmanın 6'ncı katından düşen çocuk öldü
2 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:52 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kepez
Mahallesi'nde 6. katta bulunan evinin penceresinden sarkan 2 yaşındaki Ali Çelik, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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