Apartmanın 7'nci katındaki yangında baba- oğul dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmanın 7'nci katındaki yangında baba- oğul dumandan etkilendi - Son Dakika

Apartmanın 7'nci katındaki yangında baba- oğul dumandan etkilendi

7 saat önce

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Apartmanın 7'nci katındaki yangında baba- oğul dumandan etkilendi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde bulunan Yusuf Baydar (50) ve oğlu Ali Baydar (10), dumandan etkilendi. Baba- oğul hastaneye kaldırılırken, çalıştığı için evde olmayan Yusuf Baydar'ın eşi, evinin yandığını öğrenince sinir krizi geçirdi.

Dün gece merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semti 45'inci sokaktaki 7 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Yusuf Baydar ve oğlu Ali Baydar, dumandan etkilendi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, baba- oğlu ciddi yara almadan evden çıkarmayı başardı. 112'ye bağlı ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba- oğlun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, mahallede paniğe neden olurken, gece vardiyasında çalıştığı için evde olmayan Yusuf Baydar'ın eşi, geldiğinde evinin yandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Eşini ve çocuğunu merak eden kadını, itfaiye personeli ve polisler sakinleştirmeye çalıştı.


Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:58 Kaynak: DHA
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