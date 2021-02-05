8. kattan atlayan kadın yaşam mücadelesi veriyor! Olayı, evde olduğu öne sürülen sevgili aydınlatacak - Son Dakika

Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu

Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

Saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'taki bir apartmanın 8'inci katında oturan A.Ö.U., henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya atladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan A.Ö.Ü., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö.Ü., yoğun bakımında tedavi altına alındı.

SEVGİLİSİNİN EVDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri olayın ardından apartmanda ve evde inceleme yaptı. Olay anında evde olduğu değerlendirilen genç kadının erkek arkadaşı ve apartmanda oturanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.