Son Dakika Haberleri: Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu

1 saat önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir inşaatın temel kazısında Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilen tünel bulundu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir inşaatın temel kazısında Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilen tünel bulundu.

Dere Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay bölgeye geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı. Tünelin Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilerek inşaat çalışmaları durduruldu.

Yetkililer tarafından hazırlanan tutanak Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne gönderilecek.

Şen, yaptığı açıklamada, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Bu tür buluntuların önemli olduğunu ifade eden Şen, tünel ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının durdurulduğunu aktaran Şen, "Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden gelecek heyet çalışma yapacak. Kurulun değerlendirmesine göre gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay ise gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kamuoyunun aydınlatılması açısından kurulun kararını bekleyeceklerini dile getiren Talay, "Belediye olarak buradaki çalışmaları durduruyoruz. Bu bir taş kanal. Bunlar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde olan şeyler." dedi.

Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu

Kırklareli, Pınarhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı
Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Son Dakika: Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]