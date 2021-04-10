Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde apartmanın bodrum katındaki pamuk balyalarının bulunduğu depoda, çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde apartmanın bodrum katındaki pamuk balyalarının bulunduğu depoda, çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi, hastaneye kaldırıldı. Aydoğdu Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir apartmanın bodrum katında, bugün öğle saatlerinde pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıktı. Duman bina içine yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 8 kişi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Nazilli, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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