Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni apartmanın arka bahçesinde bulundu - Son Dakika
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Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni apartmanın arka bahçesinde bulundu

26.12.2022 18:30

Bilecik'te Alzheimer hastası yaşlı kadının oturduğu apartmanın arka bahçesinde cansız bedeni bulundu. Kadının 1'inci kattaki evinin penceresinden düştüğü ihtimali değerlendiriliyor.

Bilecik'te Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak'teki 5 katlı İpekyolu apartmanın birinci katında oturan Fatime Bozalı'dan haber alamayan kızı polise haber verdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Fatime Bozalı'ın cansız bedeni oturduğu apartmanın arka bahçesinde bulundu.

EVİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Birinci kattaki evinin pencereden düştüğü sanılan Bozalı'nın cesedi savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bozalı'nın evin arka cephesine düşmesi sonucu uzun süre fark edilmediği belirtilirken, annesinin öldüğü haberini alan kızı sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Mahallesi, İpekyolu, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni apartmanın arka bahçesinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni apartmanın arka bahçesinde bulundu - Son Dakika
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