Birinci kattaki evinin pencereden düştüğü sanılan Bozalı'nın cesedi savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, İpekyolu, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni apartmanın arka bahçesinde bulundu - Son Dakika

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