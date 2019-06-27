Son Dakika Haberleri: Apartmanın bacasına düşen kedi için seferber oldular
Son Dakika Güncel Haber

Apartmanın bacasına düşen kedi için seferber oldular

22 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.

Apartmanın bacasına düşen kedi için seferber oldular, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesi Bahçeli mahallesinde Ahmet Toraman'a ait apartmanın çatı katında yavrulayan bir kedinin yavrularından bir tanesi apartmanın baca deliğine düştü. Baca borusundan kedi sesi duyan Ahmet Toraman kendi çabalarıyla kediye ulaşamayınca çareyi duvar ustası çağırmakta buldu. Eve gelen duvar ustası tarafından evin bacasının kırılmasının ardından yavru kedi düştüğü baca borusundan kurtarıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
nevşehir, acıgöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:18:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanın bacasına düşen kedi için seferber oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]