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Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular

43 dakika önce

Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular Baca borusuna düşen yavru kedi kurtarıldıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.

Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular
Baca borusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesi Bahçeli mahallesinde Ahmet Toraman'a ait apartmanın çatı katında yavrulayan bir kedinin yavrularından bir tanesi apartmanın baca deliğine düştü. Baca borusundan kedi sesi duyan Ahmet Toraman kendi çabalarıyla kediye ulaşamayınca çareyi duvar ustası çağırmakta buldu. Eve gelen duvar ustası tarafından evin bacasının kırılmasının ardından yavru kedi düştüğü baca borusundan kurtarıldı.
Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Nevşehir, Acıgöl, Genel
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