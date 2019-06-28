Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular
43 dakika önce
Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular Baca borusuna düşen yavru kedi kurtarıldıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular
Baca borusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
NEVŞEHİR - Nevşehir
'in Acıgöl
ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesi Bahçeli mahallesinde Ahmet Toraman'a ait apartmanın çatı katında yavrulayan bir kedinin yavrularından bir tanesi apartmanın baca deliğine düştü. Baca borusundan kedi sesi duyan Ahmet Toraman kendi çabalarıyla kediye ulaşamayınca çareyi duvar ustası çağırmakta buldu. Eve gelen duvar ustası tarafından evin bacasının kırılmasının ardından yavru kedi düştüğü baca borusundan kurtarıldı.
Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!