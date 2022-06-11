Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Serhat Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Bacada bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İpekyolu Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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