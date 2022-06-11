Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

11.06.2022 10:37

Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Serhat Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Bacada bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İpekyolu Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi kurtardı.

Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

YORUMLAR
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Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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