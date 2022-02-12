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Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar - Son Dakika

Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar

12.02.2022 13:01
Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, apartmanın demir bahçe kapısını yerinden söküp çalmak isterken, devriye polis ekibince fark edilen 3 kişi, takip sonucu yakalandı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, apartmanın demir bahçe kapısını yerinden söküp çalmak isterken, devriye polis ekibince fark edilen 3 kişi, takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin kapıyı söktüğü ve yakalandığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Yenimahalle'de devriye gezen polis ekipleri, apartmanın bahçe girişindeki demir kapıyı söküp, götürmeye çalışan 3 kişi fark etti. Şüpheliler, polisleri görünce kapıyı bırakıp, kaçmaya başladı. Polisler, takip sonucu 3 kişiyi caddede yakalayıp, gözaltına alındı. T.Ö., M.E. ve F.S.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin, demir kapıyı yerinden söktüğü ve yakalandığı anlar, kameraya yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin, kapıyı yerinden söküp götürmesi yer alırken, cep telefonu kamerası görüntüsünde de yakalanma ve gözaltına alınma anları yer aldı.

Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar
Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar
Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanın bahçe kapısını söküp çalarken yakalandılar - Son Dakika
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