Son Dakika Haberleri: Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Yerel Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıIĞDIR - Iğdır'da bir apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri alarma geçti.

Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

IĞDIR - Iğdır'da bir apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri alarma geçti.

Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci kat balkonunda mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç merdiveni ile müdahale edemeyeceklerini görünce normal merdiven yardımı ile kedi kurtarma operasyonuna başladı. Kendisinden kaçan yavru kediyi gören itfaiye eri, ürkütmeden usulca yaklaşarak ani bir hareket ile yavru kediyi yakaladı.

"Aç ve korkmuş kediye vatandaşlar sahip çıktı"

Aşağıya indirilen yavru kedinin aç ve korkmuş olduğunu gören vatandaşlar, et ve ekmek vererek yavru kediyi besledi.

İhbar üzerine olay yerine geldiklerini belirten Ali Çekim isimli itfaiye çavuşu, "Vatandaşlar tarafından yavru bir kedinin balkonda mahsur kaldığına dair ihbar geldi. İtfaiye aracı yanaşmadığı için yukarıda mahsur kalan yavru kediyi normal merdiven yardımı ile müdahale ederek kurtardık" dedi.

Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]