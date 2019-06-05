Son Dakika Haberleri: Apartmanın beşinci katında korkutan yangın
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Apartmanın beşinci katında korkutan yangın

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir binanın beşinci katında çıkan yangın, 1 buçuk saate söndürülebildi, yangında can kaybı olmadı.

Apartmanın beşinci katında korkutan yangın, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir binanın beşinci katında çıkan yangın, 1 buçuk saate söndürülebildi, yangında can kaybı olmadı.

Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi, Pilot Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin evde olmadığı sırada buzdolabından çıktığı düşünülen yangın bir anda tüm evi sardı. Binadan dumanlar yükselirken, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.

112 acil sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bulunduğu yangın Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşları sonucunda söndürülebildi. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
Pilot, Keşan, Edirne, 3. Sayfa
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