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Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi

24.11.2021 12:29

Adana'da bir apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan 20'li yaşlardaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, genç kızın apartmanın bodrumunda vurulduğu tespit edildi. Bodrumda genç kıza ait kan izleri ve boş mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARNINDAN VURMUŞLAR

Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Durumu ağır olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti

BODRUMDA BOŞ KOVAN VE KAN İZLERİ BULUNDU

Apartmanda inceleme yapan polis, borumda kan izleri ve boş mermi kovanı bulurken genç kızın burada vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı olan kızın, apartman bahçesine nasıl geldiğini tespit edilmeye çalışılırken, polis kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayla ilgili polise ifade veren bina sakinleri, genç kızı tanımadıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.

Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi

Adana Yüregir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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