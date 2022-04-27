Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi - Son Dakika
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Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi

27.04.2022 14:53

Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Camiatik Mahallesi Sarmaşık sokakta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katından aşırı duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süre içerisinde alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Apartman ve evlerin içerisine aşırı duman dolmasından dolayı vatandaşlar itfaiye merdiveni ile balkondan yapıldı. Zaman zaman bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşansa da polis ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası birisi çocuk iki kişi dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan ambulans ile vatandaşlar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Can kaybı yaşanmazken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi
Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi
Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi
Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, vatandaşlar balkondan tahliye edildi - Son Dakika


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