Apartmanın Boş Dairesinde Yangın Çıktı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, apartmanın 2'nci katındaki kullanılmayan dairede, yangın çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, apartmanın 2'nci katındaki kullanılmayan dairede, yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Süleymanpaşa'ya bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Kumbağ Caddesi'nde bulunan apartmanın 2'nci katındaki dairede, elektrik kontağından yangın çıktı. Boş daireden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, binayı tahliye etti. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar meydana geldiği belirtildi. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:58 Kaynak: DHA
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