Son Dakika Haberleri: Apartmanın Boş Dairesinde Yangın Çıktı

Apartmanın Boş Dairesinde Yangın Çıktı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, apartmanın 2'nci katındaki kullanılmayan dairede, yangın çıktı.

Apartmanın Boş Dairesinde Yangın Çıktı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, apartmanın 2'nci katındaki kullanılmayan dairede, yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Süleymanpaşa'ya bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Kumbağ Caddesi'nde bulunan apartmanın 2'nci katındaki dairede, elektrik kontağından yangın çıktı. Boş daireden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, binayı tahliye etti. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar meydana geldiği belirtildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:58 Kaynak: DHA

İtfaiye, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
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