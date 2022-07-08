Olay, Karamürsel ilçesi, Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu, 2 daire kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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