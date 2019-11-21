Son Dakika Haberleri: Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son Dakika Güncel Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

6 saat önce

Konya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Köprübaşı Mahallesi'nde bir sitedeki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine, bina polis ekiplerince boşaltıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanı çatısında maddi hasar oluştu.

Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Köprübaşı, İtfaiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 02:22:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]