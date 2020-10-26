Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Esenyurt Mahallesi Küçük Menderes Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Aparman sakinlerinden Nebi Eltuğral, mutfakta otururken yanık kokusu aldıklarını, komşularının haber vermesi üzerine de evden çıktıklarını söyledi.

Dışarı çıkınca çatının yandığını fark ettiklerini belirten Eltuğral, "Biz dışarı çıktıktan sonra itfaiye geldi. Yangına müdahale ettiler. Neden çıktığını bilmiyoruz. Benim evimde doğal gaz var ama diğer dairelerde yok. Soba yakmış olabilirler." dedi.