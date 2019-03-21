Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1529 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine Darıca ve Gebze'de bulunan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Kocaeli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kocaeli TEM'de Kontrolden Çıkan TIR Devrildi, 10 Kilometre Araç Kuyruğu Oluştu

Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Ölü

Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi

Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır