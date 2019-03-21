Son Dakika Haberleri: Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1529 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine Darıca ve Gebze'de bulunan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:10 Kaynak: DHA

Kocaeli, Darıca, Güncel
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