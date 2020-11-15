Apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Apartmanın çatısı alev alev yandı
15.11.2020 19:55
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Akşam saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın çatısını sardı. Vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çabaladı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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