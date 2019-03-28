Son Dakika Haberleri: Apartmanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu, Uykudan Uyandırılan Hane Sakinleri Sokağa Döküldü

Apartmanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu, Uykudan Uyandırılan Hane Sakinleri Sokağa Döküldü

1 saat önce

Apartmanın çatısı alevlere teslim oldu, uykudan uyandırılan hane sakinleri sokağa döküldüBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çatıyı küle çevirirken, büyük korkuya sebep oldu.

Apartmanın çatısı alevlere teslim oldu, uykudan uyandırılan hane sakinleri sokağa döküldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çatıyı küle çevirirken, büyük korkuya sebep oldu. Uykudan uyandırılan 40 dairenin sakinleri sokağa döküldü.
Ahmet Akın Kültür Merkezi arkasındaki Prestij Konutları C Blok'ta 5.30 sırasında çıkan baca yangını kısa sürede apartmanın çatısını sardı. Yangını gören yan binadaki bir vatandaş apartmandakileri uyandırırken, yangının çıktığı apartmandaki 40 aile evlerini boşalttı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, müdahaleye rağmen çatı küle döndü. Yangının dairelere sıçramaması için büyük gayret gösteren itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülebildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa
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