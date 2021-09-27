Apartmanın çatısına çıkan hırsız, güneş panelini çaldı - Son Dakika

Batman'da bir apartmanın çatısına çıkan hırsız, güneş enerjisi panelini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hırsızın rahat tavrı ise görenleri hayrete düşürdü.

Batman Gültepe Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir hızlık olayı yaşandı. Site içerisinde bulunan bir apartmanın çatısına çıkan hırsız, güneş enerjisi panelini çaldı. Sıcak su ihtiyacı için musluğu açan daire sahibi suyun soğuk akması üzerine apartman çatısına çıktı. Kendisine ait güneş enerjisi panelini yerinde bulamayan daire sahibi hemen apartman yöneticisi aracılığı ile güvenlik kamaralarını inceledi. İncelenen görüntülerde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin rahat tavırları karşısında şaşkına dönen daire sahibi, durumu polise bildirdi.

Polis, yaşanılan hırsızlık olayının aydınlatılması için polis çalışma başlattı.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan/İHA)