Apartmanın çatısında biriken kar kütlesi böyle yere düştü Bingöl
'ün 3 ilçesinde okullara kar tatili
En çok yağış alan 3 ilçede de kar araçları görünmeyecek hale getirilirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı
BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan
, Yedisu
ve Karlıova
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarında okullar tatil edildi. İlçelerde kar kalındığı belirli noktalarda 2 metreye yaklaştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dünden itibaren yoğun şekilde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle ilçelerde kar kalınlığı neredeyse 2 metreye ulaştı. Araçların karda kaybolduğu Karlıova, Yedisu ve Solhan'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatılarda biriken karlar yere düşmeye başlarken, mahsur kalan araçlarda sahipleri tarafından küreklerle çıkarılmaya çalışıldı.
3 ilçede okullar tatil
Yoğun kar yağışı alan Karlıova, Yedisu ve Solhan'da alınan kararla okullar yarın da tatil edildi. Kent merkezi ile diğer ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceğinin ilerleyen saatlerde belirli olacağı öğrenildi. Belirli aralıklarla kar yağışının sürdüğü ilçelerde zaman zaman tipi de etkili oluyor.
Kar nedeniyle tüm yolların kapalı olduğu, elektriklerin sürekli gelip gittiği ilçelerin merkezinde ise belediye ekipleri ana harterlerde karları temizleyerek yolları açmaya çalışıyor.
Vatandaşlarda son yılların en çok yağışı ile karşı karışa kaldıklarını ve zor günler geçirdiklerini ifade etti.