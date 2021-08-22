TOKAT'ta 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın saat 19.00 sıralarında Yarahmet Mahalllesi'nde bulunan 5 katlı Ağacıkoğlu Apartmanı'nın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Çatı tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.