Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar apartman sakinleri başta olmak üzere bölgede ikamet edenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar apartman sakinleri başta olmak üzere bölgede ikamet edenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısının yandığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak havanın rüzgarlı olması nedeniyle büyüyen yangında apartmanın çatısı yandı. Olay anında tahliye edilen binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
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