Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey mahallesi Letafet sokakta yaşanan olayda, saat 00.30 sıralarında 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören polis ekipleri, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirip, apartmanda ikamet edenleri kontrollü şekilde tahliye ettiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli araçlarla müdahale ettiler.
Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi - Son Dakika