Apartmanın çatısından zemine böyle düştü - Son Dakika
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Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

15.03.2022 15:44

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü Çatıdan düşen genç ağır yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanının çatısından düşen genç ağır yaralandı.

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanının çatısından düşen genç ağır yaralandı. Düştüğü an ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki bir ikamette yaşayan Emre S. (30), oturduğu apartmanın çatısından düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Emre S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın kaza sonucu mu, yoksa intihara teşebbüs mü olduğu yönünde belirlenmesi için polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Emre S.'nin apartmanda yöneticilik yaptığı ayrıca kuaförlük mesleğiyle uğraştığı öğrenildi.

Öte yandan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmanın çatısından zemine böyle düştü
Apartmanın çatısından zemine böyle düştü
Apartmanın çatısından zemine böyle düştü

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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın çatısından zemine böyle düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanın çatısından zemine böyle düştü - Son Dakika
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