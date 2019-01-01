Son Dakika Haberleri: Apartmanın Dördüncü Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Apartmanın Dördüncü Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

38 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Apartmanın Dördüncü Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Meşrutiyet Mahallesi'ne bağlı Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 5 katlı binanın 4. katında yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., balkona çıktı. Aigul I. aniden metrelerce yükseklikteki balkondan yere çakıldı. İhbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmasının ardından tüm delilleri muhafaza altına aldı. Aigul I.'nın cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan olay esnasında Aigul I. ile birlikte olduğu belirtilen 2 kişinin üzüntüleri de kameralara yansıdı. 5 kişinin ifadelerine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:35 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk Başkent'te Yeni Yılın İlk Bebeğiyle Buluştu Ankara - Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Taksim Meydanı'nda Suriyelilerin Yılbaşı Kutlaması Dikkat Çekti Sayıştay, Çekilişleri Canlı Yayınlamayan Milli Piyango İdaresi'ni Kusurlu Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 10:13:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanın Dördüncü Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]