Son Dakika Haberleri: Apartmanın Elektrik Panosu Alev Aldı, 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Apartmanın Elektrik Panosu Alev Aldı, 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

OSMANİYE'de bir apartmanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

Apartmanın Elektrik Panosu Alev Aldı, 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
OSMANİYE'de bir apartmanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumandan yoğun olarak etkilenen, aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 25 kişiye olay yerinde sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Yaverpaşa Mahallesi'nde 8 katlı G1 Blok'ta apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosu henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dumandan hafif olarak etkilenen 25 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Ekipler üst katlarda mahsur kalan kişileri de itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın, söndürülürken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:23 Kaynak: DHA

Osmaniye, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi YSK, Yerel Seçimlerle İlgili Yayın Yasağının Kaldırılacağı Saati Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 19:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanın Elektrik Panosu Alev Aldı, 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]