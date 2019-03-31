Apartmanın Elektrik Panosu Yandı...dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu
52 dakika önce
Apartmanın elektrik panosu yandı.
Apartmanın elektrik panosu yandı...Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu
OSMANİYE - Osmaniye
'de bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Vatan Mahallesi
Divrinoğlu Caddesi üzerindeki Cebelkent konutlarında G/1 Blok'ta yaşandı. Elektrik panosunun patlaması sonucu binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
erlerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Bina içerisinde mahsur kalan vatandaşları, itfaiye erleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından dumandan etkilenen 8 kişi, tedavileri için Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:08 Kaynak: İHA
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