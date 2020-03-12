Apartmanın elektrik trafosunda yangın - Son Dakika
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Apartmanın elektrik trafosunda yangın

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Apartmanın elektrik trafosunda yangın, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi

Şehitler Mahallesi 719 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın elektrik panosunda, saat 13.00 sıralarında, patlama meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Patlama sonrası evlerinden korkuyla sokağa çıkan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Şehitler Mahallesi, Şehzadeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
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