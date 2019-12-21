Apartmanın garajındaki otomobil yandı - Son Dakika
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Apartmanın garajındaki otomobil yandı

6 saat önce

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde 4 katlı apartmanın garajında park halinde bulunan otomobil alev aldı.

Apartmanın garajındaki otomobil yandı, System.String[]

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde 4 katlı apartmanın garajında park halinde bulunan otomobil alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih C., 4 katlı apartmanın garajına otomobilini park edip, evine gitti. Bu sırada bilinmeyen nedenle motor bölümünde dumanlar çıkan otomobil, aniden alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, binada oturanlar dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında garajda bulunan otomobil, kullanılamaz hale gelirken, apartmanın dış cephesinde de hasar oluştu.  Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Dernekpazarı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:54 Kaynak: DHA
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