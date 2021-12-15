Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yoğun yağış sebebiyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. İtfaiye biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Başiskele Yeşilkent Mahallesi'ndeki Bahçecik Kalıcı Konutları'nda sağanak nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi geldi. Apartmanın bodrum katına su pompası kuran itfaiyeciler, biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.