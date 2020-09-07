Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

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Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı