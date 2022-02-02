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Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

02.02.2022 21:02

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı Kartal'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Kartal'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kartal Esentepe Mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; bir martının binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen ekipler apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı kurtarmak için büyük mücadele verdi. Kısa sürede apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

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İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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