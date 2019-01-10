Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
Alınan bilgilere göre, dün Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde bir apartmanın 6 metre yükseklikteki istinat duvarı, sağanak yağış nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü.
Duvarın çökmesiyle çevrede maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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