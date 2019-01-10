Son Dakika Haberleri: Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü

Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgilere göre, dün Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde bir apartmanın 6 metre yükseklikteki istinat duvarı, sağanak yağış nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü.

Duvarın çökmesiyle çevrede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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