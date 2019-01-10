Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü.



Alınan bilgilere göre, dün Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde bir apartmanın 6 metre yükseklikteki istinat duvarı, sağanak yağış nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü.



Duvarın çökmesiyle çevrede maddi hasar meydana geldi.



Öte yandan, istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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