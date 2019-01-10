Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü, 3 Otomobilde Hasar Oluştu
22 dakika önce
Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucunda 3 otomobilde hasar oluştu.
Adana
'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucunda 3 otomobilde hasar oluştu.
Olay, Çukurova
İlçesi Güzelyalı Mahallesi
81209 sokakta bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana ait istinat duvarı otoparka doğru çöktü. İstinat duvarı yakınında bulunan 3 otomobil hasar gördü . Duvarın yıkıldığı bölüm temizlendikten sonra araçlar çıkartıldı. İhbar üzerine olay mahalline gelen polis ekipleri otomobillerde hasar tespit çalışması yaptı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: İHA
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