Son Dakika Haberleri: Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü, 3 Otomobilde Hasar Oluştu

Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü, 3 Otomobilde Hasar Oluştu

22 dakika önce

Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucunda 3 otomobilde hasar oluştu.

Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü, 3 Otomobilde Hasar Oluştu, System.String[]
Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucunda 3 otomobilde hasar oluştu.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi 81209 sokakta bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana ait istinat duvarı otoparka doğru çöktü. İstinat duvarı yakınında bulunan 3 otomobil hasar gördü . Duvarın yıkıldığı bölüm temizlendikten sonra araçlar çıkartıldı. İhbar üzerine olay mahalline gelen polis ekipleri otomobillerde hasar tespit çalışması yaptı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

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