Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
19 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Gazipaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki kazan dairesinde, bina görevlisi Tuğran Özdemir, kazanı benzin dökerek yakmak istedi.
Bu sırada yan tarafta bulunan ağaç hızarındaki yakıt alev aldı.
Alevlerin kazan dairesini sarması üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen Özdemir, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazan dairesindeyse yangın nedeniyle hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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