Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Samsun 'un Bafra ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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