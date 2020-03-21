Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

19 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki kazan dairesinde, bina görevlisi Tuğran Özdemir, kazanı benzin dökerek yakmak istedi.

Bu sırada yan tarafta bulunan ağaç hızarındaki yakıt alev aldı.

Alevlerin kazan dairesini sarması üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Özdemir, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazan dairesindeyse yangın nedeniyle hasar oluştu.

Gazipaşa, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın         
22:28
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz         
18:10
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:39:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]